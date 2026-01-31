قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن خوض اللاعب نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصرفترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي.

نور أشرف لاعب انبي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي "..

وتلقى نور أشرف، لاعب إنبي ومنتخب مصر 2008، دعوة رسمية من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لخوض فترة معايشة واختبارات فنية داخل أكاديمية النادي.

وأوضح الخطاب الذي انفرد به برنامج “أوضة اللبس” أن نادي ريد بول سالزبورج سيتكفل بكافة مصاريف اللاعب خلال فترة الاختبارات، بما في ذلك الإقامة داخل مدرسة داخلية تابعة للنادي، مع تقديم رعاية كاملة على مدار 24 ساعة.

ومن المقرر أن تمتد فترة المعايشة من 10 يناير وحتى 25 يناير 2026، وذلك بمقر أكاديمية ريد بول سالزبورج.

