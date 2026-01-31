كشف الإعلامي أمير هشام عن خوض اللاعب نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصرفترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي "..

وتلقى نور أشرف، لاعب إنبي ومنتخب مصر 2008، دعوة رسمية من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لخوض فترة معايشة واختبارات فنية داخل أكاديمية النادي.

وأوضح الخطاب الذي انفرد به برنامج “أوضة اللبس” أن نادي ريد بول سالزبورج سيتكفل بكافة مصاريف اللاعب خلال فترة الاختبارات، بما في ذلك الإقامة داخل مدرسة داخلية تابعة للنادي، مع تقديم رعاية كاملة على مدار 24 ساعة.

ومن المقرر أن تمتد فترة المعايشة من 10 يناير وحتى 25 يناير 2026، وذلك بمقر أكاديمية ريد بول سالزبورج.