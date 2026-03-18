كوريا الجنوبية: ندرس دعوة ترامب لتوفير مرافقة بحرية في مضيق هرمز

تدرس كوريا الجنوبية، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوفير مرافقة بحرية في مضيق هرمز، الذي يواجه تهديدات بعد إعلان إيران إغلاقه في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والوحدة في الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء، في ردٍّ غامض على سؤال حول ما إذا كان قد طُلب نشر قوات: "قد يُنظر إلى الأمر على أنه طلب، أو قد لا يُنظر إليه كذلك".

وأضاف: "من الصعب جدًا في الوقت الراهن الإجابة بوضوح عما إذا كانت هناك مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن النشر نفسه".

أدلى تشو بهذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من إجراء محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي طلب الدعم من كوريا الجنوبية بشأن الوضع في المضيق، وفقًا لوزارة الخارجية في سيول.

وقال مسؤول في الوزارة: "لم تُحدَّد الخطة الأمريكية بوضوح في هذه المرحلة، وسنمضي قدمًا بحذر مع مراقبة التطورات".