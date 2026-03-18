ليلة دموية في لبنان .. 17 قتيلًا وعشرات الجرحى بعد غارات إسرائيلية

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا وأُصيب العشرات بجروح جراء غارات إسرائيلية في أنحاء لبنان ليلة الثلاثاء، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجمات في مختلف أنحاء البلاد.

في العاصمة اللبنانية، قُتل ستة أشخاص وأُصيب 24 آخرون في غارتين إسرائيليتين، وفقًا لمركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، كما تم انتشال جثث من موقع الحادث، وسيتم تحديد هوياتهم بعد الانتهاء من فحص الحمض النووي.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطية بجنوب لبنان، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، بحسب الوزارة.

ولا تزال عمليات البحث جارية لإزالة الأنقاض والعثور على ثمانية مفقودين، كما قُتل أربعة مواطنين سوريين في هجوم منفصل على بلدة جبشيت المجاورة.

وفي وادي البقاع، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب سبعة آخرون في هجوم إسرائيلي على بعلبك شمال شرق لبنان.

وأعلنت إسرائيل في بيان لها يوم الثلاثاء أنها شنت غارات استهدفت "خلايا إطلاق صواريخ ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله".

وبحسب السلطات اللبنانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 850 شخصاً في لبنان ونزح أكثر من مليون شخص داخلياً منذ بدء النزاع.