تحذير إيراني ناري .. عراقجي: تداعيات الحرب ستطال الجميع بلا استثناء

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم بأن تداعيات حرب الشرق الأوسط "ستطال الجميع"، مُلمحًا إلى ضرورة أن يُعارض المزيد من المسؤولين الغربيين هذا الصراع.

ونشر وزير الخارجية الإيراني على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مرفقًا منشوره بنسخة من استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، يوم الثلاثاء: "إن موجة التداعيات العالمية قد بدأت للتو، وستطال الجميع - بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق".

وفي رسالة استقالته، قال كينت إنه لا يستطيع "بضمير مرتاح" دعم الحرب الدائرة في إيران، لأن "إيران لا تُشكل تهديدًا وشيكًا لأمتنا".

وأضاف عراقجي أن هناك "أصواتًا متزايدة - (بما في ذلك) مسؤولين أوروبيين وأمريكيين" تُندد بأن الحرب على إيران غير عادلة. وتابع في منشوره: "ينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".