ألكاراز يواجه ديوكوفيتش في ديربي الحلم بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

يقف الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش على بعد خطوة واحدة من كتابة فصل جديد في تاريخ التنس، عندما يلتقيان مساء غد الأحد في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتجمع هذه المواجهة بين جيلين يفصل بينهما 16 عاما، لكنهما يلتقيان في طموحين مختلفين يتقاطعان عند هدف واحد وهو المجد ولكنه يعد نهائي الحلم لكل عشاق التنس.

ويدخل ألكاراز /22 عاما/ النهائي وهو يطارد إنجازا استثنائيا يتمثل في أن يصبح أصغر لاعب في التاريخ يكمل الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

في الجهة المقابلة يقف ديوكوفيتش /38 عاما/ ، الرجل الأكثر تتويجا بالألقاب الكبرى في تاريخ اللعبة، والذي يسعى لإضافة لقبه الحادي عشر في البطولة، ليصبح كذلك أكبر لاعب سنا يحرز لقب البطولة.