الأهلي في مواجهة قوية أمام المقاولون في دوري سوبر سيدات الطائرة

تتجه الأنظار إلى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الذي يخوض مواجهة مهمة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة دوري سوبر السيدات للموسم المحلي 2025-2026.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الفريق خلال المرحلة النهائية، واقترابه من حسم المنافسة قبل جولات الختام.

وتتبقى جولتان فقط على نهاية المسابقة، والمقرر إقامتهما يومي 27 و30 مارس الجاري، حيث ينتظر الفريق الأحمر مواجهة حاسمة أمام غريمه التقليدي الزمالك في ختام البطولة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحظى الأهلي بدفعة قوية قبل مواجهة المقاولون، بعدما توج مؤخرًا بلقب كأس مصر للسيدات، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، التي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وكان الفريق الأحمر قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على المقاولون العرب بنفس النتيجة (3-0)، في عرض قوي أكد جاهزية الفريق لحصد المزيد من الألقاب هذا الموسم.

يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز على المقاولون، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، في موسم يبدو استثنائيًا لسيدات القلعة الحمراء