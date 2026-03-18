مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-3-2026 في ملاعب العالم

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18 - 3 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، ولقاء الأهلي والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات كأس مصر

الجيش × زد - الساعة التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة × نيوكاسل يونايتد - الساعة الثامنة إلا الربع مساء -

بايرن ميونخ × أتالانتا - الساعة العاشرة مساء

ليفربول × جالاتا سراي - الساعة العاشرة مساء

توتنهام × أتلتيكو مدريد - الساعة العاشرة مساء

مواعيد كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي × الهلال - الساعة التاسعة مساء

الخلود × الاتحاد - الساعة التاسعة مساء