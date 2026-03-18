مواعيد مباريات مجموعة التتويج.. مواجهات نارية في افتتاح الدور الثاني بالدوري المصري

تستعد أندية القمة في الدوري المصري الممتاز لانطلاق منافسات الدور الثاني، مع بداية صراع حسم اللقب عبر مجموعة التتويج، التي تضم أفضل 7 فرق بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى عن تقسيم 21 فريقًا إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز السبعة الأولى، الذين يتنافسون على اللقب من خلال 5 جولات حاسمة، بينما تتجه بقية الفرق إلى مجموعة الهبوط، التي تضم 14 ناديًا يصارعون للبقاء.

ومن المقرر أن تهبط 4 فرق في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، ما يزيد من حدة المنافسة في القاع، بالتوازي مع صراع القمة.

مواجهات قوية في الجولة الأولى

وتشهد الجولة الافتتاحية من مجموعة التتويج مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي المصري مع الزمالك يوم الجمعة 3 أبريل على استاد برج العرب في الخامسة مساءً.

وفي نفس اليوم، يصطدم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة تقام في الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب.

كما تُستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء 15 أبريل، بلقاء يجمع سموحة أمام إنبي على استاد برج العرب في الثامنة مساءً.

صراع القمة يشتعل

وتضم مجموعة التتويج نخبة الأندية المصرية، حيث يتصدر الزمالك الترتيب، يليه بيراميدز في المركز الثاني، ثم الأهلي ثالثًا، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع.

كما تضم المجموعة كلًا من المصري وسموحة وإنبي، في سباق مفتوح على اللقب.

في المقابل، تخوض 14 فريقًا منافسات المجموعة الثانية، للهروب من شبح الهبوط، ومن بينها الاتحاد السكندري وغزل المحلة والإسماعيلي، بالإضافة إلى أندية أخرى تسعى لتأمين بقائها في الدوري الممتاز.