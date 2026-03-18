جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء شن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إصداره تحذيراً بإخلاء مدينة صور.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر في وقت سابق تحذيراً بإخلاء مدينة صور الساحلية الجنوبية، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه الغارات تأتي عقب ذلك التحذير، ورداً على قصف صاروخي مكثف شنّه حزب الله على شمال إسرائيل ليلة أمس.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الغارتين الإسرائيليين على بيروت ارتفعت إلى 6 قتلى و 24 مصابا.

وكانت الصحة اللبنانية، أوضحت في بيان سابق، مقتل 4 سوريين جراء غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت في قضاء النبطية.

وأضافت الصحة اللبنانية في بيان، أن 4 مواطنين قتلوا وأصيب 7 آخرين من جراء غارة إسرائيلية على بعلبك.