قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذخائر عنقودية تهدّد إسرائيل .. إيران تضرب الاحتلال بأحدث صواريخها الباليستية

ذخائر عنقودية تهدد إسرائيل
ذخائر عنقودية تهدد إسرائيل
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طريق في وسط دولة الاحتلال تضرر جراء سقوط ذخائر عنقودية إيرانية؛ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تسببت ذخائر عنقودية من أحدث صاروخ باليستي إيراني في أضرار بوسط إسرائيل.

وتُظهر لقطات مصورة أن إحدى الذخائر العنقودية من الصاروخ ألحقت أضرارًا بطريق، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتقول الشرطة إنها تستجيب لبلاغات عن عدة مواقع تضرر، وأكد المسعفون عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت سلطات دولة الاحتلال، عن مقتـ.ـل رجل وامرأة في السبعينيات بمستوطنة رامات جان، جنوب تل أبيب بعد إصابتهما بشظايا صواريخ إيرانية. 

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بإصابة 5 آخرين بجروح طفيفة خلال الهجوم، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الإبلاغ عن ثمانية مواقع يُشتبه في سقوط شظايا فيها عقب القصف الصاروخي.

وأفادت سكك حديد إسرائيل بسقوط شظايا بالقرب من محطة قطار مركز سافيدور في تل أبيب، مما أدى إلى بعض الأضرار في أرصفة المحطة.

وتم تعليق حركة القطارات من وإلى المحطة، مع توفير خدمة نقل مكوكية بين هرتسليا ومركز سافيدور في تل أبيب ومطار بن غوريون.

كما أصيبت مركبة تابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء، كانت تعمل في وسط إسرائيل، بشظايا ناجمة عن اعتراضات صاروخية.

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

