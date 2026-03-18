مي عمر : الأرقام لا تكذب ومسلسل الست موناليزا تصدر المركز الأول عالميًا

احتفلت الفنانة مي عمر، بنجاح مسلسلها الست موناليزا، وذلك من خلال منشور عبر موقع انستجرام.

وقالت مي عمر: انتهى شهر رمضان لكن لغة الأرقام لا تكذب كشفت بيانات البحث العالمية عن المسلسلات الأكثر طلبًا ومتابعة حول العالم مسلسل الست موناليزا يكتسح ويتصدر المركز الأول عالميًا، مسجلًا أعلى معدلات البحث، مع سيطرة واضحة في كندا وأوروبا.

أبطال مسلسل الست موناليزا

شارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.





