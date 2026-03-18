الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مؤلف "سفاح التجمع" يرد على الانتقادات قبل عرضه في عيد الفطر

علا محمد

رد السيناريست محمد صلاح عزب، مؤلف فيلم "سفاح التجمع"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المبارك، على حالة الجدل التي أُثيرت مؤخرًا حول العمل.

وقال المؤلف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مع كامل الاحترام لكل الآراء، لكن الناس اللي معترضة على وجود عمل فني بعنوان سفاح التجمع، وبتسأل هو ليه وإزاي وإيه الفايدة من تقديم شخصية سفاح، هل ده أول عمل في التاريخ يتناول شخصية إجرامية، عمركم ما سمعتوا عن آلاف الأفلام والمسلسلات في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون والمنصات عن مجرمين؟! ولا كل مرة هتستغربوا وتندهشوا نفس الاندهاش؟!.

وتابع: "والكلام بتاع ما تعملوا عن شخصيات تاريخية أو علماء أو شخصيات مفيدة، طب ما هو برضه ده بيتعمل بشكل دوري، وغالبًا ما بيلاقيش نجاح ولا رواج جماهيري، بما يعني إنكم مبتتفرجوش على الأعمال دي أصلًا".وأضاف: "وفكرة إن لما المشاهدين يشوفوا السفاح في فيلم، الناس كلها هتتحول لسفاحين عشان يقلدوه، ده برضه منطق غريب؛ ما طول الوقت الأعمال الفنية بتعرض مجرمين وقتلة وسفاحين، ودكاترة وضباط ومحامين وسواقين أوبر، وعادي جدًا، والمشاهد مش بالسذاجة إنه كل ما يشوف شخصية يقلدها".واختتم: "المفاجأة إن الفن بينقل من الواقع مش بيسبقه، وفي المجمل إحنا بناخد نماذج حقيقية، وإحنا اللي بنقلدها مش هم اللي بيقلدونا. قليل من المنطق، حياكم الله. وإن شاء الله المشروع القادم هعمل فيلم عن الدكتور مجدي يعقوب، أطال الله في عمره".


يشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، بينهم أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، إلى جانب ظهور الفنان نور محمود كضيف شرف خلال أحد المشاهد داخل النيابة.

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

