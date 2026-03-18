الأزهر يدين استهداف مستشفى في كابل: انتهاك صارخ للقيم في شهر الرحمة

يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات استهداف مستشفى في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين، في جريمةٍ تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية وتعاليم الإسلام التي حرّمت الاعتداء على النفس، وحفظت حق الإنسان في الحياة.

ويؤكد الأزهر أن استهداف المرضى والمرافق الطبية جريمة مكتملة الأركان، وهي محرمة شرعًا، معربًا عن حزنه الشديد لسقوط الأبرياء من المسلمين الآمنين في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتراحم، مما يضاعف من بشاعة هذا الاعتداء، ويخالف مقاصد الشريعة السمحة.

ويشدد الأزهر الشريف على ضرورة استحضار تعاليم الإسلام ومنهجه السمح، الذي يحث على الرحمة والإنسانية، وترسيخ قيم التراحم بين الناس، والابتعاد عن كل صور العنف التي تزهق الأرواح البريئة وتروع الآمنين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أسرهم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ويدعو الأزهر الشريف المولى -عز وجل- في هذه الأيام المباركة، أن يحقن دماء المسلمين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجنبهم الخلاف والفرقة والتشرذم والفتن -ما ظهر منها وما بطن-، وأن يحفظ بلاد المسلمين بحفظه وقدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.