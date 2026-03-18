الجامع الأزهر ينظم ملتقى «رمضانيات نسائية» بعنوان «آداب عيد الفطر»

عقد الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء الموافق 28 من رمضان 1447هـ، فعاليات ملتقى الظهر (رمضانيات نسائية) بالرواق العباسي، تحت عنوان «آداب عيد الفطر»، وذلك في إطار رسالته التوعوية لنشر القيم الإسلامية الصحيحة وتعزيز الوعي الديني لدى السيدات.

استهلت د. ميادة منير، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حديثها ببيان أن عيد الفطر يمثل فرصة لإظهار الفرح والبهجة، مؤكدة وجود العديد من الآداب والسنن التي ينبغي الالتزام بها، من أبرزها التكبير، والاغتسال والتطيب، ولبس أحسن الثياب، وأكل تمرات وترًا قبل الخروج لصلاة العيد. كما أشارت إلى استحباب مخالفة الطريق، وتبادل التهاني والتزاور، وإدخال السرور على الأهل والأطفال، مع التأكيد على إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

ومن جانبها، أوضحت أ/ سارة حسني محمود، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن عيد الفطر يوم عظيم جعله الله فرحة للمؤمنين بعد صيامهم وقيامهم، مبينة أن تسميته بالعيد تعود لتكراره وعودته بالفرح والرحمة على القلوب. كما تناولت أحكام زكاة الفطر من حيث مشروعيتها، ومن تجب عليه، ومقدارها ومصارفها، إلى جانب توضيح حكم صلاة العيد، وأنها ركعتان دون أذان أو إقامة.

وفي السياق ذاته، أكدت د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر، أن العيد شعيرة عظيمة من شعائر الله، مستشهدة بقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)، موضحة أن الصائم يفرح بإتمام صيامه ويتقاسم هذه الفرحة مع أهله وأقاربه. كما دعت إلى اغتنام ما تبقى من ساعات شهر رمضان في الطاعات وأعمال البر، وعدم الحزن على وداعه بل شكر الله على بلوغه.