محمد إمام يعتذر عن مشهد الولادة بمسلسل الكينج: آسف على أي سوء تفاهم

اعتذر الفنان محمد عادل إمام، عبر صفحته علي موقع فيسبوك، عن مشهد الولادة، والذي ظهر ضمن احداث مسلسل الكينج.

وقال محمد عادل إمام في منشوره: لاحظت الفترة الاخيرة جدل على مشهد الولادة في مسلسل الكينج .. كنت حابب اوضح اني مش قصدي اقلل من مهنة عظيمة او من الحدث نفسه .. انتوا كبرتوا الموضوع ليه كده على العموم اسف على اي سوء تفاهم .

قصة مسلسل الكينج

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

