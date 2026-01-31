دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

نجح النادي الأهلي في إبرام ٦ صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق من أجل مواصلة السيطرة المحلية والقارية .

وجاءت تحركات الأهلي مدروسة، مستهدفة تدعيم أكثر من مركز، مع الجمع بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، لتلبية احتياجات الجهاز الفني .

بدأ الأهلي ميركاتوه بضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة تهدف إلى زيادة الحلول الهجومية داخل صفوف المارد الأحمر.

وفي الخط الدفاعي، تعاقد الأهلي مع عمرو الجزار قادمًا من البنك الأهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، لتدعيم الفريق وإنهاد أزمة الثغرات الدفاعية داخل الفريق.

كما دعم الأهلي الجبهة اليسرى بضم يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مستفيدًا من خبراته الأفريقية ومشاركاته القارية.

تعاقد الأهلي أيضا مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف .

كما نجح النادي في ضم هادي رياض مدافع بتروجيت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، ضمن خطة بناء خط دفاع قوية.

واختتم الأهلي صفقاته الشتوية بضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش قادمًا من ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.