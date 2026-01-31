طلب إحاطة لتوفير مقر تأمين صحي لخدمة أهالي ساحل سليم والبداري بأسيوط

تقدمت النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى كل من وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة التأمين الصحي، بشأن نقل مقر التأمين الصحي لخدمة أهالي مركزي الساحل سليم والبداري بمحافظة أسيوط.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن المقر الحالي للتأمين الصحي لا يلبّي احتياجات المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن، نظرًا لبُعد المسافة التي يضطر المواطنون لقطعها والتي تمتد لعدة كيلومترات للوصول إلى أقرب مقر.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يحتاجون إلى متابعة دورية وصرف علاج شهري، ما يمثل عبئًا صحيًا وإنسانيًا عليهم، فضلًا عن التكدس الشديد داخل المقر الحالي نتيجة خدمته لقطاعات جغرافية واسعة تفوق طاقته الاستيعابية.

وطالبت النائبة بالموافقة على فتح مكتب أو عيادة تأمين صحي مصغّرة داخل القطاع الجغرافي للمنطقة، أو تخصيص يوم أو أكثر أسبوعيًا في أقرب مركز طبي حكومي لصرف الأدوية وتجديد البطاقات، بما يخفف العبء عن المواطنين ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكدت النائبة أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على راحة المواطنين وتقديم خدمة طبية لائقة تواكب احتياجاتهم اليومية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية