أبو الغيط: المنطقة شهدت تجاوزات جسيمة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية

منتدى التعاون العربي الهندي
منتدى التعاون العربي الهندي
الديب أبوعلي

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت 31 يناير 2026، في افتتاح أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الهندي، والتي عُقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.

وجاءت مشاركة الأمين العام بحضور الشيخ خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة خلال الاجتماع، توجّه فيها بالشكر إلى جمهورية الهند على استضافتها للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الهندي في دورته الثانية، والتي تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تصاعد الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تفاقم الأزمات الإنسانية.

وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط أكد في كلمته حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعم وتعزيز التعاون العربي-الهندي على مختلف المستويات، خاصة في ضوء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين عامي 2008 و2013، مشيراً إلى أن المنتدى يضم عدداً من آليات وأنشطة التعاون في مجالات متعددة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق مخرجات إيجابية تسهم في بناء علاقة استراتيجية تحقق الازدهار والرخاء لشعوب الجانبين.

كما تطرق الأمين العام في كلمته إلى تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، مؤكداً أن المنطقة شهدت خلال العامين الماضيين تجاوزات جسيمة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 72 ألف ضحية فلسطينية، مشدداً على ضرورة تحرك دولي فوري لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام، ووقف السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة هذه الجهود.

وفي ختام كلمته، أكد أبو الغيط أهمية التنسيق العربي-الهندي في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يستند إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين، سعياً نحو عالم أكثر تعددية يقوم على مبدأ العدالة لا منطق القوة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم في ختام الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في السفير حسام زكي الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام، وبين الجانب الهندي ممثلاً في السفير راج كومار عميد معهد سوشما سواراج للخدمات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج مشتركة للإسهام في تحسين جودة التدريب، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير أساليب التعليم الحديثة المستخدمة في التدريب الدبلوماسي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في هذا المجال.

