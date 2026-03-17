مجلس الأمن القومي الإيراني : علي لاريجاني قتل مع ابنه مرتضى ومرافقين آخرين

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني رسميًا استشهاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في ضربة جوية، مؤكدا أنه قتل مع نجله “مرتضى” ونائب أمن الأمانة “علي رضا بيات” ومرافقين آخرين، وذلك في أحدث تصعيد ضمن المواجهات الإقليمية المتصاعدة بين إيران وقوات التحالف.

وأعلنت القيادة الإيرانية عبر بيان رسمي أن “العملية العدائية أدت إلى استشهاد لاريجاني وابنه وعدد من كبار مسؤولي الأمن القومي الإيراني أثناء تأديتهم مهامهم داخل العاصمة.”

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته تمكنت من القضاء على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وأضاف أنه “بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة كبار قادة ما وصفه بنظام الإرهاب الإيراني”.