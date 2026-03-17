الكل حواليه بيعيّط | تطور غير متوقع في بلع نجم بيراميدز لسانه بمباراة بتروجت

تعرض محمد حمدي، لاعب فريق بيراميدز، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة بتروجت، ما أثار حالة من القلق بين زملائه والجهاز الفني.

و كشف الاعلامي عمرو الدرديري تطورات إصابة محمد حمدي عبر فيسبوك كاتبا: لا حول ولا قوة إلا بالله يارب سلم إصابة قويه لمحمد حمدي لاعب بيراميدز واللاعب يغادر في سيارة الإسعاف وسط تأثر كبير وبكاء من الموجودين خير ان شاء الله.

وأضاف:محمد حمدي لاعب بيراميدز تعرض لعمليه بلع لسان لكن الحمد تم إسعافه وتم الافاقه وهو الآن بالمستشفي للاطمئنان عليه ،الف مليون سلامه يا محمد.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الحالة الصحية لمحمد حمدي إبراهيم الظهير الأيسر للفريق بعد إصابته خلال مباراة بتروجت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

أوضح المنيري أن حمدي في كرة مشتركة سقط أرضا وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، وتدخل بشكل طبي سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

أشار إلى أنه تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى.