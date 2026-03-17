ظهور مثير لـ حسن شحاتة مع أسد يشعل السوشيال ميديا

أثار الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور حديثة له خلال حضوره جلسة إفطار في واحة خطاب.

وظهر شحاتة في الصور برفقة أسد، في مشهد لافت جذب انتباه المتابعين، حيث التُقطت الصور داخل أجواء طبيعية مميزة، ما أضفى طابعًا خاصًا على المناسبة.

وشهد اللقاء حضور أيمن خطاب، إلى جانب كريم حسن شحاتة وأفراد من أسرته، في تجمع عائلي ساده الود والبهجة.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بظهور “المعلم” المختلف، خاصة أنه جاء بعيدًا عن الأجواء الكروية المعتادة، ليحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا.