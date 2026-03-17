تعادل مانشستر سيتي وريال مدريد في الشوط الأول من إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية خلال الشوط الأول، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – خوسانوف – ريان آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري – تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: ريان شرقي – إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجر – دين هويسن – فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي – تياجو بيتاريش – أوريلين تشواميني – أردا جولر.



خط الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد وضع قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مواجهة الإياب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب “سانتياجو برنابيو”، مستفيدًا من تألق لافت للنجم فيديريكو فالفيردي، الذي سجل ثلاثية قادت الفريق الملكي لتلك النتيجة المميزة.

وبهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد تفوقه في مجموع المباراتين، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما فشل مانشستر سيتي في تحقيق الريمونتادا المنتظرة أمام جماهيره.