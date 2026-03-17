الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عاجل | مجلس الأمن القومي الإيراني يؤكد مقتل علي لاريجاني وابنه مرتضى

ملك ريان

أفادت مصادر رسمية وحكومية أن مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن في بيان عاجل أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قُتل في هجوم، وكان برفقته ابنه مرتضى لاريجاني وعدد من مرافقيه، دون ذكر تفاصيل كاملة عن مكان أو توقيت الحادث أو الجهة المسؤولة عنه. 


 ويُعد علي لاريجاني من أبرز الشخصيات السياسية والأمنية في إيران، وقد تولى مناصب عليا متعددة خلال السنوات الماضية، وشغل منصب أمين مجلس الأمن القومي، فضلًا عن دوره السابق في قيادة هيئات برلمانية وتنفيذية بارزة داخل النظام الإيراني. 

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول ملابسات الهجوم، أو الجهات التي تقف وراء هذه العملية، فيما ينتظر العالم بيانات رسمية من طهران أو مصادر مستقلة لتأكيد المعلومات أو نفيها. التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث وقع خلال تحركات أمنية أو عسكرية، لكن التفاصيل لا تزال محل متابعة. 

ومصرّح لاريجاني كان يلعب دورًا محوريًا في إدارة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، خاصة في ظل التوترات الحادة التي تشهدها المنطقة منذ أشهر، بعد سلسلة من الأحداث المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك التوترات مع عدد من دول الإقليم. 

 وفي وقت سابق، أعلنت بعض المصادر الإسرائيلية عن استهداف مسؤولين إيرانيين بارزين في عمليات جديدة، فيما لم تؤكد طهران بشكل رسمي تلك الادعاءات، مما يضيف طبقة من الغموض بشأن الظروف التي أحاطت بمقتل لاريجاني وابنه. 

 ويأتي هذا التطور في وقت حرج تشهده إيران، بعد مقتل المرشد الأعلى السابق وقدوم قيادة جديدة في وقتٍ تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية وعسكرية في الداخل والخارج، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على التوازنات في المشهد الإيراني الإقليمي والدولي. 

 وسط هذه الأنباء المتضاربة، تواصل الجهات المعنية المحلية والدولية متابعة التطورات، في انتظار صدور مزيد من البيانات الرسمية حول الحادث، وتحديد ما إذا كانت هناك تبعات سياسية أو أمنية واسعة النطاق قد تنجم عن مقتل شخصية بهذا الوزن داخل الهيكل السياسي الإيراني.  

علي لاريجاني اغتيال حرب موت عاجل عواجل

وزير الأوقاف يلتقي بحملة الدكتوراه الملتحقين بالأكاديمية العسكرية

