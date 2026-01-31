الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير

احتفى النادي الأهلي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش، بعد إتمام التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

ونشر النادي الأهلي العديد من الصور لتقديم اللاعب للجمهور بملعب مختار التتش بالجزيرة.

تعاقد الأهلي مع الأنجولي يلسين كامويش

أعلن النادي الأهلي عن انضمام الأنجولي يلسين كامويش، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

وأنهى كامويش جميع الفحوصات الطبية المطلوبة، في إطار الاستعداد لإتمام إجراءات انضمامه رسميا إلى صفوف النادي الأهلي، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

بعثة الأهلي تغادر تنزانيا

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب أمان في زانزبار، متوجهة إلى مطار عبيد أمان للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز.

يعود فريق الكرة إلى القاهرة بتعادل إيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أمان بتنزانيا في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط من ٤ مباريات خاضها الفريق في مرحلة المجموعات.