قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير

الأنجولي يلسين كامويش
الأنجولي يلسين كامويش
إسلام مقلد

احتفى النادي الأهلي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش، بعد إتمام التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

ونشر النادي الأهلي العديد من الصور لتقديم اللاعب للجمهور بملعب مختار التتش بالجزيرة.

تعاقد الأهلي مع الأنجولي يلسين كامويش

أعلن النادي الأهلي عن انضمام الأنجولي يلسين كامويش، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

وأنهى كامويش جميع الفحوصات الطبية المطلوبة، في إطار الاستعداد لإتمام إجراءات انضمامه رسميا إلى صفوف النادي الأهلي، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

بعثة الأهلي تغادر تنزانيا

وغادرت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب أمان في زانزبار، متوجهة إلى مطار عبيد أمان للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز.

يعود فريق الكرة إلى القاهرة بتعادل إيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أمان بتنزانيا في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط من ٤ مباريات خاضها الفريق في مرحلة المجموعات.

النادي الأهلي الأنجولي يلسين كامويش يلسين كامويش كامويش الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

رئيس جامعة سوهاج

لأول مرة .. رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف حافز 2000 جنيه لجميع العاملين

صحه دمياط

اعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل بدمياط .. تفاصيل

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد