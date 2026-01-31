كامويش يوقع عقود انضمامه للأهلي.. وقيده بالقائمة المحلية والأفريقية

نجح النادي الأهلي في تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع النجم الأنجولي، آيلتسين كامويش، قادمًا من فريق ترومسو النرويجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك "كامويش تم قيده محليا وأفريقيا مع الأهلي"

وأنهى كامويش جميع الفحوصات الطبية المطلوبة، في إطار الاستعداد لإتمام إجراءات انضمامه رسميا إلى صفوف النادي الأهلي، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكشف النادي الأهلي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب الأنجولي بشكل رسمي، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية وقيده في قائمة الفريق، ليبدأ مشواره مع القلعة الحمراء.