أحسن من وسام أبو علي| الدردير عن صفقة كامويش: مهاجم جبار

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على صفقة تعاقد القلعة الحمراء مع الأنجولي إيلتسين كامويش مهاجم فريق ترومسو النرويجي ضمن الانتقالات الشتوية.

كامويش

وكتب الدردير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي بيتعاقد مع كامويش مهاجم جبار.. وأحسن من وسام أبو علي".

ووصل الأنجولي إيلتسين كامويش مهاجم فريق ترومسو النرويجي إلى القاهرة؛ من أجل الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم الخط الهجومي للفريق.

كامويش وصل مساء أمس الخميس؛ من أجل إتمام إجراءات انضمامه لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ويخضع كامويش في الوقت الحالي، للفحص الطبي في أحد المستشفيات بالجيزة؛ تمهيدًا لإنهاء إجراءات انتقاله لصفوف فريق الأهلي في فترة الانتقالات الحالية.