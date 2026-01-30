وصول مهاجم سوبر لـ الأهلي .. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات

وصل الأنجولي إيلتسين كامويش مهاجم فريق ترمسو النرويجي إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة تمهيدًا لإعلان انضمامه لصفوف الفريق.

ويتواجد حاليا في مقر النادي الأحمر بالجزيرة من أجل الخضوع لجلسة التصوير الخاصة به للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.



وخضع كامويش لإجراء الكشف الطبي ظهر اليوم الجمعة في أحد الكستشفيات بالجيزة والذي اجتازه بنجاح تمهيدا للانضمام للأهلي.



ومن المقرر أن يقيد الأهلي اللاعب في قائمته المحلية والإفريقية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

يذكر أن تقارير سويدية ذكرت أن إيلتسين كامويش سينضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 3 مواسم ونصف مقابل حصول نادي ترومسو النرويجي على 21 مليون كرونة سويدية ما يقرب من 110.9 مليون جنيه مصري.