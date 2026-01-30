قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

أعلن الأهلي رسميًا عن رحيل نجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد سلسلة من التغييرات التي شهدها الفريق هذا الموسم.

جاء هذا الإعلان عقب رحيل عدد من اللاعبين خلال الأسابيع الماضية، إذ سبق أن تمّت إعارة محمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري، كما غادر محمد عبد الله وأحمد عابدين صوب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب انتقال عمر كمال عبد الواحد أيضًا إلى سيراميكا.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026 في الدوريات الكبرى، انطلقت مطلع شهر يناير الجاري، وتُغلق أبوابها بشكل موحد يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

صفقة الأهلي الجديدة

نجح الأهلي في إتمام صفقة ضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش والذي يلعب لنادي ترومسو النرويجي، حيث انضم المهاجم الأنجولي لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المتوقع أن يلعب المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا في الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي.

ولعب إيلتسين كامويش سابقًا لأندية أونيون دي ألميريم، وألفيركا، وسكيلفتيا إف إف، وإي كي براغي قبل انتقاله إلى ترومسو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل حوالي 175 ألف يورو.

ويأتي إيلتسين كامويش بسجل جيد رقميًا خلال فترة لعبه في النرويج. ففي الموسم الماضي، شارك المهاجم الأنجولي في 27 مباراة مع ترومسو في كل المسابقات، مسجلاً 1533 دقيقة، ومسهمًا في 21 هدفًا، حيث أحرز 14 هدفًا وصنع 7 أهداف، وهي أرقام جيدة إن تم تحليلها.

الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

ووفقًا لما نشره النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، فإن إدارة الأهلي وافقت على انتقال نيتس جراديشار إلى نادي أويبيشت المجري لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود نية البيع في نهاية فترة الإعارة. 

ولم يهدر الأهلي وقتا طويلا، حيث أنهى النادي كل الإجراءات اللازمة لخروج اللاعب، الذي غادر بالفعل إلى المجر للانضمام لفريقه الجديد.

 قرار رحيل جراديشار جاء بعد إتمام الأهلي اتفاقه مع أيلتسين كامويش، مهاجم فريق ترومسو النرويجي، للحصول على خدماته لمدة 6 أشهر، في إطار تدعيم الخط الهجومي خلال الفترة الحالية.

وقد لعب جراديشار دورًا مهمًا خلال فترة تواجده مع الأهلي، إذ انضم إلى صفوف الفريق في يناير 2025 قادمًا من فيهيرفار المجري. في المجمل، خاض اللاعب 40 مباراة بقميص الأهلي، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 أهداف أخرى.

الأهلي أخبار الأهلي صفقة الأهلي الجديدة إيلتسين كامويش جراديشار رحيل جراديشار

