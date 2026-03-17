وجبة خفيفة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس في العيد؟

يعد الترمس من التسالي الشهيرة التي يفضل الكثيرون تناولها خلال أيام عيد الفطر، حيث يتميز بطعمه المميز وقيمته الغذائية المرتفعة، كما يعد مصدرًا جيدًا للبروتينات والألياف التي يحتاجها الجسم. لكن رغم فوائده المتعددة، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشكلات الصحية لدى بعض الأشخاص.

ويحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة طويلة، كما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، لذلك يعد خيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة خلال العيد بدلًا من الحلويات.

كما يحتوي الترمس على مجموعة من المعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تساعد على دعم صحة العظام والعضلات وتحسين وظائف الجسم بشكل عام.

لكن في المقابل، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الترمس إلى بعض الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ والغازات أو اضطرابات المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

كذلك قد يسبب الإفراط في تناوله الشعور بالعطش بسبب احتوائه على نسبة من الملح عند تمليحه، لذلك ينصح بتناوله بكميات معتدلة مع شرب كمية كافية من الماء.