الداخلية القطرية: حريق في المنطقة الصناعية بسبب شظايا اعتراض صاروخ

قالت وزارة الداخلية القطرية إن الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.

و في وقت سابق، قالت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة إن حريقا نشب بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.





وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.