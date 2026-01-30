رفع شعار التمرد.. 6 خسائر لـ إمام عاشور في الأهلي

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويواجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي عديد الخسائر جراء تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا خلال الساعات الماضية.

إيقاف وغرامة

فرض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقوبة قاسية ضد إمام عاشور ووصلت حد الإيقاف لمدة اسبوعين.

ولم تكتف إدارة النادي الأهلي بعقوبة الإيقاف بل امتدت لتغريم إمام عاشور مليون ونصف المليون جنيه نظرا لما بدر منه فى أول سابقة فى تاريخ القلعة الحمراء.

تجميد إمام عاشور

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنزعاجا شديدا بعد تخلف إمام عاشور نجم الشياطين الحمر عن رحلة السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الإثنين.

وقال مصدر مطلع أن الدانماركي ييس توروب عبر عن حزنه الشديد وانزعاجه من موقف إمام عاشور ولم يستوعب تخلف لاعب عن السفر مع فريق بدون أي سبب.

أضاف: إمام عاشور خرج من حسابات الدانماركي ييس توروب فترة طويلة وقرر الخواجة تجميد اللاعب على الدكة وعدم مشاركته في قادم المباريات.



شدد المصدر علي أن توروب قرر عدم الإعتماد علي اللاعب خلال الفترة القادمة حتي حال تقديم إمام عاشور إعتذار رسميا.

لفت إلي أن عقب تنفيذ إمام عاشور العقوبة التي أعلن عنها وليد صلاح الدين مدير الكرة سوف يكون هناك عقوبة أخري من المدرب الدانماركي ييس توروب.

استبعاد من المنتخب

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن رد فعل، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد تخلف إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي.

وكتب الدردير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عــاجل.. حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، غاضب بشدة من تصرف إمام عاشور مع الأهلي، ويدرس استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب خلال شهر مارس المقبل.

أزمة مع وكيله

علق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم على أزمة غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن سفر الفريق إلى تنزانيا، والعقوبة التي أعلنها النادي ووقّعها على اللاعب، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية تدور خلف الكواليس.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة تتعلق بخلاف بين إمام عاشور ووكيل أعماله من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى، بسبب رغبة اللاعب في تعديل عقده وزيادة راتبه بما يتناسب مع بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو.

وأشار إلى أن غياب اللاعب عن الفريق قد يكون أحد أساليب الضغط التي يمارسها اللاعب ووكيله على إدارة الأهلي، متوقعًا أن تحاول الإدارة التوصل إلى حل وسط يرضي اللاعب من الناحية المالية، دون الإخلال بتوازن الرواتب أو مبادئ النادي.

وشدد على أن تمسك اللاعب بموقفه قد يدفع إدارة القلعة الحمراء للتفكير في عرضه للبيع، تجنبًا لتحوله إلى عنصر توتر داخل غرفة الملابس.

التدريب منفردا

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد مران إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي بعد فرض عقوبة عليه إثر تخلفه عن بعثة الفريق في تنزانيا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الجهاز الفني حدد الساعة ٥ مساء موعدا لمران إمام عاشور المنفرد علما بأنّ المستبعدين من رحلة تنزانيا يخضعون للتدريبات في العاشرة صباحا”.

عرضه للبيع

