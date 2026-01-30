قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رفع شعار التمرد.. 6 خسائر لـ إمام عاشور في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويواجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي عديد الخسائر جراء تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا خلال الساعات الماضية.

إيقاف وغرامة

فرض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقوبة قاسية ضد إمام عاشور ووصلت حد الإيقاف لمدة اسبوعين.

ولم تكتف إدارة النادي الأهلي بعقوبة الإيقاف بل امتدت لتغريم إمام عاشور مليون ونصف المليون جنيه نظرا لما بدر منه فى أول سابقة فى تاريخ القلعة الحمراء.

تجميد إمام عاشور

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنزعاجا شديدا بعد تخلف إمام عاشور نجم الشياطين الحمر عن رحلة السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الإثنين.

وقال مصدر مطلع أن الدانماركي ييس توروب عبر عن حزنه الشديد وانزعاجه من موقف إمام عاشور ولم يستوعب تخلف لاعب عن السفر مع فريق بدون أي سبب.

أضاف: إمام عاشور خرج من حسابات الدانماركي ييس توروب فترة طويلة وقرر الخواجة تجميد اللاعب على الدكة وعدم مشاركته في قادم المباريات. 


شدد المصدر علي أن توروب قرر عدم الإعتماد علي اللاعب خلال الفترة القادمة حتي حال تقديم إمام عاشور إعتذار رسميا.

 لفت إلي أن عقب تنفيذ إمام عاشور العقوبة التي أعلن عنها وليد صلاح الدين مدير الكرة سوف يكون هناك عقوبة أخري من المدرب الدانماركي ييس توروب. 

استبعاد من المنتخب

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن رد فعل، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد تخلف إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي.

وكتب الدردير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عــاجل.. حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، غاضب بشدة من تصرف إمام عاشور مع الأهلي، ويدرس استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب خلال شهر مارس المقبل. 

أزمة مع وكيله

علق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم على أزمة غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن سفر الفريق إلى تنزانيا، والعقوبة التي أعلنها النادي ووقّعها على اللاعب، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية تدور خلف الكواليس.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة تتعلق بخلاف بين إمام عاشور ووكيل أعماله من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى، بسبب رغبة اللاعب في تعديل عقده وزيادة راتبه بما يتناسب مع بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو.

وأشار إلى أن غياب اللاعب عن الفريق قد يكون أحد أساليب الضغط التي يمارسها اللاعب ووكيله على إدارة الأهلي، متوقعًا أن تحاول الإدارة التوصل إلى حل وسط يرضي اللاعب من الناحية المالية، دون الإخلال بتوازن الرواتب أو مبادئ النادي.

وشدد على أن تمسك اللاعب بموقفه قد يدفع إدارة القلعة الحمراء للتفكير في عرضه للبيع، تجنبًا لتحوله إلى عنصر توتر داخل غرفة الملابس.

التدريب منفردا 

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد مران إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي بعد فرض عقوبة عليه إثر تخلفه عن بعثة الفريق في تنزانيا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الجهاز الفني حدد الساعة ٥ مساء موعدا لمران إمام عاشور المنفرد علما بأنّ المستبعدين من رحلة تنزانيا يخضعون للتدريبات في العاشرة صباحا”.

عرضه للبيع

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنزعاجا شديدا بعد تخلف إمام عاشور نجم الشياطين الحمر عن رحلة السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الإثنين.

وقال مصدر مطلع أن الدانماركي ييس توروب عبر عن حزنه الشديد وانزعاجه من موقف إمام عاشور ولم يستوعب تخلف لاعب عن السفر مع فريق بدون أي سبب.

أضاف: إمام عاشور خرج من حسابات الدانماركي ييس توروب فترة طويلة وقرر الخواجة تجميد اللاعب على الدكة وعدم مشاركته في قادم المباريات. 


شدد المصدر علي أن توروب قرر عدم الإعتماد علي اللاعب خلال الفترة القادمة حتي حال تقديم إمام عاشور إعتذار رسميا.

 لفت إلي أن عقب تنفيذ إمام عاشور العقوبة التي أعلن عنها وليد صلاح الدين مدير الكرة سوف يكون هناك عقوبة أخري من المدرب الدانماركي ييس توروب.

إمام عاشور الأهلي توروب حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

ملعب الأهلي

لقطات من داخل ملعب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور

امام عاشور

إمام عاشور يخوض مرانا منفردا في الأهلي ويعلن تقبله للعقوبة

الاهلي

كامويش يخضع لفحص طبي بمستشفيات الجيزة قبل الانضمام لـ الأهلي

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد