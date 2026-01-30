تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي

كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تطورات أزمة امام عاشور نجم الفريق

واكد شوبير في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي “فيس بوك” أن ازمة امام عاشور ستتفاقم بشكل كبير حال لم يحضر اليوم للمران في الاهلي ويوضح موقفه وسر تخلفه عن السفر مع بعثه الفريق لتنزانيا

واضاف ان في حال غيابه سيتم تجميده لنهاية الموسم وبالتالي غيابه عن المشاركه في كاس العالم مع المنتخب

وتابع قائلا “ الاهلي معندوش غالي ” مشددا ان الجماهير ستدعم الادارة في اي قرار بشان امام عاشور

واكمل ان الاهلي سيقوم ايضا ببيع امام عاشور في نهاية الموسم و انتهاء رحتله مع المارد الاحمر بشكل نهائي