الغندور يعقد مقارنة بين أزمة إمام عاشور وموقف عبد الله السعيد مع الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن أزمة إمام عاشور مع الأهلي، موضحا موقف عبد الله السعيد مع الزمالك عقب إصابته.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “عبد الله السعيد اللي عنده ٤٠ سنة مصاب في ماتش زيسكو ولم يسافر جنوب افريقيا مع الزمالك ماتش كايزر تشيفز بسبب الاصابة اللي اتغير بسببها ودلوقتي رجع لو انت عايزه زعلان عشان فلوسه نمشيها عشان تبقي مبسوط”.

وكان عبد الله السعيد غاب عن الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.