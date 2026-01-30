موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة يانج افريكانز غدا السبت في إطار منافسات الجوله الرابعه لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتنطلق المباراة غدا السبت المقبل في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة.
ويسعي الاهلي المتوج ب 12 لقب لبطولة دوري ابطال افريقيا لحسم التأهل لـ الدور ربع النهائي خاصة في ظل صداراته للمجموعه برصيد 7 نقاط .
يتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط أمام يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني ويحتل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع .