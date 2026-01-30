إسلام صادق: هل يلقى إمام عاشور نفس مصير كهربا.. كيف يرد الأهلي الصفعة القاسية؟

علق الإعلامي إسلام صادق، على أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي، وطرح تساؤلات للجمهور بشأن مصير اللاعب.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "كيف يرد الأهلي الصفعة القاسية جمهوره لا ينسى.. والادارة تترقب! برأيك هل إنتهت علاقة إمام عاشور بالقلعة الحمراء ؟!..وهل يلقى نفس مصير "كهربا" مهما طالت المدة؟!".

إسلام صادق على فيسبوك

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

