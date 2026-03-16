الرئيس السيسي: التحديات التى تواجهنا تتطلب منا صبرا جميلا
جيش الإحتلال يعلن تدمير مركز فضائي عسكري في قلب طهران
الرئيس السيسي: مسابقة دولة التلاوة نجحت في جمع الأسرة المصرية
منى عبد الغني: مع كل خطوة بنخطيها على أرض المحروسة تحس إنك متحاوط بكلام ربنا
نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية
من إعادة بناء الفريق إلى مشروع كامب نو.. أبرز التحديات التي تنتظر خوان لابورتا في ولايته الجديدة فى رئاسة برشلونة؟
أبو الفتوح وعزت والشرقاوي على قوائم الإرهابيين.. إدراج نهائي بعد صدور أحكام باتة
عثرت على 17 ألف جنيه وأعادتها لصاحبها.. تعليم قنا تكرم التلميذة الأمينة بإدارة فرشوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول : اعتماد برنامج تدريبي أسترالي لرفع كفاءة جيولوجيي التعدين

وزارة البترول
وزارة البترول
أمل مجدى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء من اعتماد البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع جامعة مردوك الأسترالية  Murdoch University  ، لتنمية مهارات الجيولوجيين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وكذلك في الشركات التابعة للهيئة.


ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء مخرجات زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مدينة بيرث الأسترالية في نوفمبر الماضي، والتي شهدت توقيع خطاب نوايا مع الجامعة  الاسترالية المرموقة في مجالات الجيولوجيا وهندسة التعدين ، وذلك لتطوير قدرات الجيولوجيين والقيادات في قطاع التعدين المصري، ونقل الخبرات العالمية المتقدمة إلى القطاع. 
 

ويعتمد هذا البرنامج التدريبى على  الجانب العملى والمعايشة المهنية المباشرة، وليس فقط على المحتوى النظري او الدراسة عبر الانترنت، من اجل اكتساب خبرات عملية لايمكن نقلها من خلال الوسائل النظرية والتعلم عن بعد علاوة على نقل أفضل الممارسات من مواقع العمل التعدينى في استراليا.
 

ويقع جامعة مردوك في ولاية غرب أستراليا، التي تعد من أهم مراكز التعدين على مستوى العالم، ما يتيح للمتدربين فرصة متميزة لاكتساب الخبرات من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في قطاع التعدين.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي أمام جميع الفئات المستهدفة داخل الهيئة والشركات التابعة لها، لضمان مشاركة واسعة ،  وسيبدأ التدريب فور الانتهاء من اختيار الكوادر المؤهلة، وفق محددات ومعايير تقييم واضحة ومعلنة لضمان الشفافية، مع منح الأولوية للمرشحين الأكثر توافقًا مع المعايير الفنية والإدارية، بما يتماشى مع توجهات تنمية قدرات الكوادر الفنية في مجالات استكشاف واستخراج ومعالجة المعادن.

كما سيتم تباعًا تحديد برامج تدريبية أخرى مخصصة للإدارة العليا بالهيئة.

وتتكون الدفعة الأولى من البرنامج من مجموعتين، تضم كل مجموعة 10 متدربين ،  ويتضمن البرنامج مسارًا فنيًا مخصصًا للجيولوجيين يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، يبدأ بأسبوع تمهيدي عبر الإنترنت للمحاضرات النظرية، يعقبه أسبوعان من التدريب العملى الحضوري داخل الحرم الجامعي في أستراليا.

ويتضمن البرنامج كذلك تدريبًا ميدانيًا وزيارات حقلية وجيولوجية للمواقع بأستراليا، إلى جانب زيارات لمناجم الذهب والليثيوم بنظام المعايشة المهنية (Job Shadowing)لنقل خبرات عملية إلى الكوادر المصرية.

وسيتم تقييم المشاركين من خلال مشروعات تطبيقية عملية خلال فترة التدريب، على أن يتم عرض أفضلها في منتدى مصر للتعدين  في نسخته الخامسة خلال سبتمبر 2026.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ محور النهوض بقطاع التعدين ضمن استراتيجية عملها، خاصة في ضوء تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، والذى منحها مرونة أكبر في تنفيذ برامج التطوير والتدريب للعنصر البشري، ودعم خططها لجذب الاستثمارات ، والمضى نحو إطلاق أعمال المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، بهدف الكشف عن الفرص التعدينية الجديدة الجاذبة للمستثمرين.

ومن المقرر أن تواصل الوزارة تنفيذ برامج بناء القدرات البشرية ونقل الخبرات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية في علوم التعدين، حيث يجري العمل على تفعيل برامج التعاون الناتجة عن توقيع خطاب النوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية، التي تُعد ثاني أكبر جامعة عالميًا في هذا المجال، بما يدعم تطوير الكوادر البشرية ونقل الخبرات المتقدمة في الجيولوجيا ، مع إتاحة مشاركة الجامعات المصرية في هذا التعاون العلمي مع جامعة كيرتن لتعظيم الاستفادة وتحديث المناهج الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل التعديني.

وتشمل الرؤية أيضًا التعاون مع Colorado School of Mines بالولايات المتحدة، والتي تُعد الأولى عالميًا في هذا التخصص، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء جسر معرفي يربط قطاع التعدين المصري بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية عالميًا، ويدعم نقل الخبرات وتحديث المعرفة الفنية، وبناء قطاع تعدين قادر على الإسهام بفاعلية في الناتج القومي.

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

خلاف الشقة قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة في مقتل عروس بورسعيد

خلاف قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

أجور

هل تتناسب مع الغلاء؟.. مطالب برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب الأسعار

أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي

الجيل يدعو لتطوير منظومة النفقات الأسرية وتقديرها لضمان حقوق الزوجات والأطفال

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي

"مصر القومي" يشيد بتحرك البرلمان لبحث شكاوى العاملين من قانون شغل الوظائف

بالصور

الفول الحراتى.. يعالج أمراضا خطيرة

الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة

محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد