البترول : اعتماد برنامج تدريبي أسترالي لرفع كفاءة جيولوجيي التعدين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء من اعتماد البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع جامعة مردوك الأسترالية Murdoch University ، لتنمية مهارات الجيولوجيين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وكذلك في الشركات التابعة للهيئة.



ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء مخرجات زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مدينة بيرث الأسترالية في نوفمبر الماضي، والتي شهدت توقيع خطاب نوايا مع الجامعة الاسترالية المرموقة في مجالات الجيولوجيا وهندسة التعدين ، وذلك لتطوير قدرات الجيولوجيين والقيادات في قطاع التعدين المصري، ونقل الخبرات العالمية المتقدمة إلى القطاع.



ويعتمد هذا البرنامج التدريبى على الجانب العملى والمعايشة المهنية المباشرة، وليس فقط على المحتوى النظري او الدراسة عبر الانترنت، من اجل اكتساب خبرات عملية لايمكن نقلها من خلال الوسائل النظرية والتعلم عن بعد علاوة على نقل أفضل الممارسات من مواقع العمل التعدينى في استراليا.



ويقع جامعة مردوك في ولاية غرب أستراليا، التي تعد من أهم مراكز التعدين على مستوى العالم، ما يتيح للمتدربين فرصة متميزة لاكتساب الخبرات من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في قطاع التعدين.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي أمام جميع الفئات المستهدفة داخل الهيئة والشركات التابعة لها، لضمان مشاركة واسعة ، وسيبدأ التدريب فور الانتهاء من اختيار الكوادر المؤهلة، وفق محددات ومعايير تقييم واضحة ومعلنة لضمان الشفافية، مع منح الأولوية للمرشحين الأكثر توافقًا مع المعايير الفنية والإدارية، بما يتماشى مع توجهات تنمية قدرات الكوادر الفنية في مجالات استكشاف واستخراج ومعالجة المعادن.

كما سيتم تباعًا تحديد برامج تدريبية أخرى مخصصة للإدارة العليا بالهيئة.

وتتكون الدفعة الأولى من البرنامج من مجموعتين، تضم كل مجموعة 10 متدربين ، ويتضمن البرنامج مسارًا فنيًا مخصصًا للجيولوجيين يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، يبدأ بأسبوع تمهيدي عبر الإنترنت للمحاضرات النظرية، يعقبه أسبوعان من التدريب العملى الحضوري داخل الحرم الجامعي في أستراليا.

ويتضمن البرنامج كذلك تدريبًا ميدانيًا وزيارات حقلية وجيولوجية للمواقع بأستراليا، إلى جانب زيارات لمناجم الذهب والليثيوم بنظام المعايشة المهنية (Job Shadowing)لنقل خبرات عملية إلى الكوادر المصرية.

وسيتم تقييم المشاركين من خلال مشروعات تطبيقية عملية خلال فترة التدريب، على أن يتم عرض أفضلها في منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة خلال سبتمبر 2026.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ محور النهوض بقطاع التعدين ضمن استراتيجية عملها، خاصة في ضوء تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، والذى منحها مرونة أكبر في تنفيذ برامج التطوير والتدريب للعنصر البشري، ودعم خططها لجذب الاستثمارات ، والمضى نحو إطلاق أعمال المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، بهدف الكشف عن الفرص التعدينية الجديدة الجاذبة للمستثمرين.

ومن المقرر أن تواصل الوزارة تنفيذ برامج بناء القدرات البشرية ونقل الخبرات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية في علوم التعدين، حيث يجري العمل على تفعيل برامج التعاون الناتجة عن توقيع خطاب النوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية، التي تُعد ثاني أكبر جامعة عالميًا في هذا المجال، بما يدعم تطوير الكوادر البشرية ونقل الخبرات المتقدمة في الجيولوجيا ، مع إتاحة مشاركة الجامعات المصرية في هذا التعاون العلمي مع جامعة كيرتن لتعظيم الاستفادة وتحديث المناهج الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل التعديني.

وتشمل الرؤية أيضًا التعاون مع Colorado School of Mines بالولايات المتحدة، والتي تُعد الأولى عالميًا في هذا التخصص، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء جسر معرفي يربط قطاع التعدين المصري بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية عالميًا، ويدعم نقل الخبرات وتحديث المعرفة الفنية، وبناء قطاع تعدين قادر على الإسهام بفاعلية في الناتج القومي.