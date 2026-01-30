اليوم.. قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ظهر اليوم الجمعة، مراسم قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، وذلك بعد انتهاء منافسات مرحلة الدوري التي شهدت إثارة كبيرة حتى الجولة الأخيرة.

نهاية مرحلة الدوري ومشهد تنافسي مثير

أسدل الستار على مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي، حيث أُقيمت 18 مباراة في توقيت واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، في مشهد استثنائي عكس حدة التنافس بين الفرق الساعية لحجز مقاعد التأهل للأدوار الإقصائية.

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن تأهل 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بعد احتلالها المراكز الأولى في جدول الترتيب، بينما انتقلت بقية الفرق إلى حسابات أكثر تعقيدًا عبر مرحلة الملحق



نظام ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

وفقًا للنظام الجديد الذي أقره يويفا، تخوض 16 فريقًا مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل 8 فرق فقط منها إلى دور الـ16، لملاقاة الفرق التي ضمنت تأهلها المباشر.

وجاء توزيع المواجهات في ملحق دور الـ16 على النحو التالي:

صاحب المركز 9 أو 10 يواجه صاحب المركز 23 أو 24

صاحب المركز 11 أو 12 يواجه صاحب المركز 21 أو 22

صاحب المركز 13 أو 14 يواجه صاحب المركز 19 أو 20

صاحب المركز 15 أو 16 يواجه صاحب المركز 17 أو 18

مواعيد مباريات الملحق

تنطلق مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 يومي 17 و18 فبراير، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا لقوة الأسماء المشاركة.



نظام قرعة دور الـ16



أما قرعة دور الـ16، فستشهد توزيع الفرق المتأهلة مباشرة على الفائزين من الملحق وفق الآتي:



صاحبا المركزين الأول والثاني يواجهان أحد فرق 15/16/17/18

صاحبا المركزين الثالث والرابع يواجهان أحد فرق 13/14/19/20

صاحبا المركزين الخامس والسادس يواجهان أحد فرق 11/12/21/22

صاحبا المركزين السابع والثامن يواجهان أحد فرق 9/10/23/24



الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16

آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتينج لشبونة، مانشستر سيتي.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16

ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، جالطة سراي، موناكو، قره باج، بودو جليمت، بنفيكا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 والقناة الناقلة

تنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر قناة beIN Sports الإخبارية المفتوحة



