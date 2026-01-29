قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
رياضة

4 أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في دوري أبطال أوروبا

عبدالله هشام

عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتسجيل الأهداف بعد صيام تهديفي داهمه خلال الفترة الماضية مع الريدز، بعدما سجلً هدفًا عالميًا في شباك كاراباخ الأذربيجاني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق ليفربول الفوز على منافسه كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 6-0 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الفرعون المصري بإتقان شديد، لتسكن الكرة الشباك.

أرقام قياسية لمحمد صلاح

هدف محمد صلاح هو الأول له رفقة ليفربول منذ نوفمبر الماضي حينما سجل في الدوري الإنجليزي في أستون فيلا.

وصل محمد صلاح للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الهدافين التاريخين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 49 هدف متخطيا السويدي إبراهيموفيتش 

وسجل محمد صلاح مشاركاته رقم 80 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم جيمي كاراجر، أحد أساطير النادي، في عدد المشاركات بالبطولة .

واصل محمد صلاح الاقتراب من هدافي ليفربول التاريخيين حيث وسع الفارق مع جوردون هودسون صاحب المركز الرابع برصيد 241 هدف ويقترب الفرعون من صاحب المركز الثاني روجير هانت صاحب 285 هدف 

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 251 هدف ويتصدر القائمة إيان راش برصيد 346 هدفًا.

محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول منتخب مصر الدوري الإنجليزي

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية

المطيري: مصر مقصداً للأمان ودعم التنمية العمالية في حوض النيل أولوية

ضباط المراقبة الجوية وطياري إيركايرو

بين قمرة القيادة وبرج المراقبة لغة لتأمين الرحلات.. ورشة عمل تجمل المراقبين وطياري "إير كايرو"

حالة الطقس في مصر

حجب جزئي لأشعة الشمس ببعض المناطق مصحوبا برياح.. حالة الطقس

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

