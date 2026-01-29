4 أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في دوري أبطال أوروبا

عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتسجيل الأهداف بعد صيام تهديفي داهمه خلال الفترة الماضية مع الريدز، بعدما سجلً هدفًا عالميًا في شباك كاراباخ الأذربيجاني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق ليفربول الفوز على منافسه كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 6-0 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الفرعون المصري بإتقان شديد، لتسكن الكرة الشباك.

أرقام قياسية لمحمد صلاح

هدف محمد صلاح هو الأول له رفقة ليفربول منذ نوفمبر الماضي حينما سجل في الدوري الإنجليزي في أستون فيلا.

وصل محمد صلاح للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الهدافين التاريخين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 49 هدف متخطيا السويدي إبراهيموفيتش

وسجل محمد صلاح مشاركاته رقم 80 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم جيمي كاراجر، أحد أساطير النادي، في عدد المشاركات بالبطولة .

واصل محمد صلاح الاقتراب من هدافي ليفربول التاريخيين حيث وسع الفارق مع جوردون هودسون صاحب المركز الرابع برصيد 241 هدف ويقترب الفرعون من صاحب المركز الثاني روجير هانت صاحب 285 هدف

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 251 هدف ويتصدر القائمة إيان راش برصيد 346 هدفًا.