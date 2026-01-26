بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ

يواجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تحديًا تكتيكيًا معقدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام كاراباخ الأذربيجاني، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس بالنسبة لـ«الريدز»، عقب الخسارة المفاجئة أمام بورنموث بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة التي دفعت سلوت إلى إعادة تقييم خياراته الهجومية والبحث عن حلول أكثر فاعلية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «ليفربول إيكو»، يسعى المدرب الهولندي إلى تفادي أي سيناريوهات معقدة قد تعرقل تأهل الفريق المباشر إلى دور الـ16 من البطولة القارية، ما يزيد من أهمية حسم المواجهة دون مفاجآت.

موقف محمد صلاح وتحدي فيرتز سلطت التقارير الضوء على تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في اللقاء الأخير، الأمر الذي جعل مشاركته أساسيًا محل دراسة من جانب الجهاز الفني، في ظل تعدد الخيارات الهجومية المتاحة أمام سلوت.

وتشير المعطيات إلى إمكانية الدفع بالمهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي في التشكيل الأساسي من أجل تنشيط الخط الأمامي وإضفاء حيوية أكبر على الهجوم، فيما تشتعل المنافسة على مركزي الجناحين بين محمد صلاح وكودي جاكبو، إلى جانب النجم الألماني المتألق فلوريان فيرتز، وهو ما يصعّب مهمة المدرب في حسم هوية الثنائي الأساسي على الأطراف.

حسابات التأهل يدرك آرني سلوت أن أي تعثر جديد قد يضع ليفربول في حسابات معقدة بدوري أبطال أوروبا، ما يجعل المباراة بمثابة اختبار حاسم لا يقبل القسمة على اثنين. وفي هذا الإطار، تبدو المداورة بين النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح، القرار الأصعب، في ظل سعي الجهاز الفني لتحقيق التأهل بأقل مجهود بدني وفني ممكن، خاصة مع ضغط المباريات وتلاحم المنافسات خلال الموسم الجاري.