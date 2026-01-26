قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يواجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تحديًا تكتيكيًا معقدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام كاراباخ الأذربيجاني، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس بالنسبة لـ«الريدز»، عقب الخسارة المفاجئة أمام بورنموث بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة التي دفعت سلوت إلى إعادة تقييم خياراته الهجومية والبحث عن حلول أكثر فاعلية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «ليفربول إيكو»، يسعى المدرب الهولندي إلى تفادي أي سيناريوهات معقدة قد تعرقل تأهل الفريق المباشر إلى دور الـ16 من البطولة القارية، ما يزيد من أهمية حسم المواجهة دون مفاجآت.

موقف محمد صلاح وتحدي فيرتز سلطت التقارير الضوء على تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في اللقاء الأخير، الأمر الذي جعل مشاركته أساسيًا محل دراسة من جانب الجهاز الفني، في ظل تعدد الخيارات الهجومية المتاحة أمام سلوت.

وتشير المعطيات إلى إمكانية الدفع بالمهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي في التشكيل الأساسي من أجل تنشيط الخط الأمامي وإضفاء حيوية أكبر على الهجوم، فيما تشتعل المنافسة على مركزي الجناحين بين محمد صلاح وكودي جاكبو، إلى جانب النجم الألماني المتألق فلوريان فيرتز، وهو ما يصعّب مهمة المدرب في حسم هوية الثنائي الأساسي على الأطراف.

حسابات التأهل يدرك آرني سلوت أن أي تعثر جديد قد يضع ليفربول في حسابات معقدة بدوري أبطال أوروبا، ما يجعل المباراة بمثابة اختبار حاسم لا يقبل القسمة على اثنين. وفي هذا الإطار، تبدو المداورة بين النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح، القرار الأصعب، في ظل سعي الجهاز الفني لتحقيق التأهل بأقل مجهود بدني وفني ممكن، خاصة مع ضغط المباريات وتلاحم المنافسات خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية الثقافية الفلسطينية

تنظيم يوم ثقافي لتسليط الضوء على روافد الفكر الفلسطيني بمعرض للكتاب

طائرات أمريكية

تقديرات في تل أبيب: الهجوم على إيران سيتم دون إنذار للجمهور داخل إسرائيل

قرصنة وسطو مسلح بالمياه الإقليمية الكويتية

ضبط ثلاثة إيرانيين متورطين في قرصنة وسطو مسلح بالمياه الإقليمية الكويتية

بالصور

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد