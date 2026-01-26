بايرن ميونخ يحسم موقفه من مستقبل هاري كين.. وحقيقة مفاوضات برشلونة

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن موقفه من استمرار مهاجمه الإنجليزي هاري كين ضمن صفوف الفريق، في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، إضافة إلى الحديث عن إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويقدم هاري كين موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعدما نجح في تسجيل 21 هدفًا حتى الآن، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة منذ انضمامه إلى العملاق البافاري.

وكان اسم كين قد ارتبط في وقت سابق باهتمام نادي برشلونة، الساعي لتعزيز خطه الهجومي تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ما فتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب مع بايرن.

وانضم هاري كين، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى بايرن ميونخ قادمًا من توتنهام هوتسبير في أغسطس 2023، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا تُقدر قيمته بنحو 54 مليون جنيه إسترليني، قبل نهاية عقده المقرر في الصيف المقبل.

من جانبه، أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، في تصريحات لشبكة «سكاي ألمانيا»، أن إدارة النادي تعمل على حسم ملف تجديد عقد اللاعب، موضحًا: «نجري محادثات مع هاري كين من أجل تمديد عقده».

وفي المقابل، كان هاري كين قد نفى قبل عدة أشهر الشائعات التي تحدثت عن عودته للدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا رضاه التام عن تجربته الحالية، حيث قال: «لا أفكر في العودة حاليًا، أنا سعيد جدًا هنا، ولا يزال يتبقى لي عامان في عقدي».

وأضاف مهاجم بايرن: «أستمتع بكل لحظة مع الفريق، سواء مع اللاعبين أو المدرب، والعودة إلى إنجلترا ليست ضمن حساباتي في الوقت الحالي، وأتطلع لمواصلة تحقيق النجاحات مع بايرن ميونخ».