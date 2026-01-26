رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري

كشف نادي بيراميدز عن أحدث صققاته، وذلك في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل اللاعبين والعناصر المحلية والأجنبية استعدادا للارتباطات العديدة في الفترة المقبلة.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وكريستيان فيري يبلغ من العمر 20 عاما من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث بدأ سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.