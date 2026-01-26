قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات أزمة محمود بنتايج مع الزمالك.. بيراميدز يراقب من بعيد

محمود بنتايج
محمود بنتايج
ميرنا محمود

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، آخر تطورات ملف اللاعب محمود بنتايج مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب فسخ عقده مؤخرًا، وأن الزمالك يعمل حاليًا على إعداد عقد جديد له بأرقام مختلفة تمامًا عن العقد السابق.

وأشار أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن وكيل أعمال بنتايج حاول تسويق اللاعب في سوق الشرق الأوسط، لكنه لم ينجح، كما حصل اللاعب على عرضين من أندية أوروبية لكنه رفضهما لكونهما لا يتناسبان مع مستواه، لذلك قرر العودة للتفاوض مع الزمالك من خلال وكيله، الذي يمتلك مصالح مالية في الصفقة.

وأضاف أضا أن أزمة التعاقد مع بنتايج تتطلب دفع مبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف دولار لإنهاء الصفقة، وفي حال عدم الوصول لهذا المبلغ، يسعى الوكيل للتواصل مع شركات ووكلاء آخرين لتسويق اللاعب في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتابع أن نادي بيراميدز يراقب الموقف عن كثب، خاصة بعد إصابة محمد حمدي برباط صليبي، حيث يبحث الفريق عن ظهير أيسر، رغم أنه لا يمتلك مكانًا للاعب أجنبي إضافي، لكنه يفكر في إعارة أحد لاعبيه إيفرتون أو بلاتي توريه لتمكينه من ضم بنتايج.

https://www.youtube.com/watch?v=PomVH8qA-UI

محمود بنتايج الزمالك وكيل أعمال بنتايج تسويق بنتايج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

ترشيحاتنا

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد