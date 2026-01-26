تطورات أزمة محمود بنتايج مع الزمالك.. بيراميدز يراقب من بعيد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، آخر تطورات ملف اللاعب محمود بنتايج مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب فسخ عقده مؤخرًا، وأن الزمالك يعمل حاليًا على إعداد عقد جديد له بأرقام مختلفة تمامًا عن العقد السابق.

وأشار أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن وكيل أعمال بنتايج حاول تسويق اللاعب في سوق الشرق الأوسط، لكنه لم ينجح، كما حصل اللاعب على عرضين من أندية أوروبية لكنه رفضهما لكونهما لا يتناسبان مع مستواه، لذلك قرر العودة للتفاوض مع الزمالك من خلال وكيله، الذي يمتلك مصالح مالية في الصفقة.

وأضاف أضا أن أزمة التعاقد مع بنتايج تتطلب دفع مبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف دولار لإنهاء الصفقة، وفي حال عدم الوصول لهذا المبلغ، يسعى الوكيل للتواصل مع شركات ووكلاء آخرين لتسويق اللاعب في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتابع أن نادي بيراميدز يراقب الموقف عن كثب، خاصة بعد إصابة محمد حمدي برباط صليبي، حيث يبحث الفريق عن ظهير أيسر، رغم أنه لا يمتلك مكانًا للاعب أجنبي إضافي، لكنه يفكر في إعارة أحد لاعبيه إيفرتون أو بلاتي توريه لتمكينه من ضم بنتايج.

https://www.youtube.com/watch?v=PomVH8qA-UI