تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد عبدالحليم: وجود السعيد وجابر مهم للزمالك

ميرنا محمود

أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بظروف صعبة بسبب الغيابات والإصابات، مشددا على أن التعادل جيد إلى حد ما مع المصري في الكونفدرالية.

قال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في مصر والفريق تأثر بالغيابات بشكل كبير للغاية أمام المصري.

وتابع: "الفريق البورسعيدي خصم عنيد ويمتلك لاعبين مميزين، والتغييرات في الشوط الثاني أظهرت الفريق بشكل جيد".
 


وأضاف: " وجود عبدالله السعيد مهم للزمالك في الفترة المقبلة، غياب عمر جابر مؤثر وتواجده إضافة قوية للزمالك، و عودة المصابين سيمنحوا الفريق قوة في المرحلة المقبلة".

أحمد عبدالحليم الزمالك الكونفدرالية تعادل الزمالك

