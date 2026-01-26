أحمد عبدالحليم: وجود السعيد وجابر مهم للزمالك

أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بظروف صعبة بسبب الغيابات والإصابات، مشددا على أن التعادل جيد إلى حد ما مع المصري في الكونفدرالية.

قال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في مصر والفريق تأثر بالغيابات بشكل كبير للغاية أمام المصري.

وتابع: "الفريق البورسعيدي خصم عنيد ويمتلك لاعبين مميزين، والتغييرات في الشوط الثاني أظهرت الفريق بشكل جيد".





وأضاف: " وجود عبدالله السعيد مهم للزمالك في الفترة المقبلة، غياب عمر جابر مؤثر وتواجده إضافة قوية للزمالك، و عودة المصابين سيمنحوا الفريق قوة في المرحلة المقبلة".