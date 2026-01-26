علاء عبد الغني: معتمد جمال حافظ على شكل الزمالك أمام المصري رغم الأزمات

أكد علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، تقديره الكبير لجماهير القلعة البيضاء بعد دعمها للفريق في مباراة المصري البورسعيدي، رغم الأزمات والصعوبات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الغني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : “أشكر جماهير الزمالك على مساندتها القوية للفريق أمام المصري، في توقيت صعب يمر به النادي، ودعمهم كان له دور مهم في الحفاظ على استقرار اللاعبين داخل الملعب.”

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في الحفاظ على شكل الفريق خلال مواجهة المصري، مشيرًا إلى أن التعادل السلبي وحصد نقطة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية يُعد نتيجة إيجابية ومهمة في مشوار المنافسة.

وأضاف: “معتمد جمال تعامل بذكاء مع المباراة، والنقطة التي حصل عليها الزمالك أمام المصري البورسعيدي مهمة للغاية في ظل ضغط المباريات والظروف المحيطة بالفريق.”

وأشار عبد الغني إلى أن المباراة شهدت عودة عدد من اللاعبين بعد غياب، على رأسهم أحمد حمدي ومحمد السيد، مؤكدًا أن ظهورهما يُعد من أبرز مكاسب اللقاء.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لولا أزمة القيد في الزمالك، ما كناش هنشوف الاعتماد الكبير على اللاعبين الشباب، لكن الأزمة كشفت عن عناصر مميزة، والفريق الأول بدأ يستفيد منهم بشكل واضح.