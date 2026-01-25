هيثم فاروق ينتقد الزمالك: بيع ناصر ماهر مؤلم واستبدال الجزيري يثير التساؤلات

أطلق هيثم فاروق تصريحات قوية حول بعض القرارات داخل نادي الزمالك، معبرًا عن رفضه لطريقة التعامل مع ملف ناصر ماهر، مشبهًا رحيله بقرار قاسٍ، قائلًا إن بيع اللاعب يشبه "بيع عيل من عيالك علشان الباقي يعيش"، في إشارة إلى صعوبة القرار وتأثيره الفني والمعنوي على الفريق.

الدباغ ليس بديلا للجزيري

وتطرق فاروق للحديث عن الخط الأمامي، معتبرًا أن الفلسطيني عدي الدباغ لا يمكن أن يكون بديلا مباشرًا أو امتدادًا لدور سيف الجزيري، مؤكدًا أن لكل لاعب خصائص مختلفة، وأن الاعتماد على هذا التصور قد يظلم الطرفين داخل الملعب.

دهشة من استبدال سيف الجزيري

وأبدى هيثم فاروق استغرابه الشديد من قرار استبدال سيف الجزيري خلال مباراة مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، خاصة أن اللاعب كان قد نجح في تسجيل هدف مؤثر في مباريات الزمالك السابقة ببطولة كأس الكونفدرالية، وقدم مردودًا جيدًا، ما جعل قرار خروجه محل تساؤل فني كبير.

انتقادات تعكس حالة الجدل

وتعكس تصريحات هيثم فاروق حالة الجدل الدائرة داخل الوسط الكروي الزملكاوي، في ظل تباين الآراء حول القرارات الفنية والإدارية، وتأثيرها المباشر على نتائج الفريق ومستواه في البطولات المحلية والقارية.

تعادل الزمالك أمام المصري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المباراة خطورة من جانب لاعب النادي المصري على مرمى محمد عواد حارس الزمالك الذين أهدروا أكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق عواد ومدافعي الزمالك حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 32 أهدر خوان بيزيرا انفرادا بمرمى المصري وتصدى له محمد حمدي حارس المرمى.

وبهذه النتيجة يرفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز الثاني.