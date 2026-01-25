قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد التعثر بالكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراته القادمة فى بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال  فريق بتروجيت فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع  فريق المصري البورسعيدي سلبيا فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويتصدر فريق المصري ترتيب المجموعة فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط.

وحل فريق الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وخلفه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي برصيد 4 نقاط بينما يتذيل فريق زيسكو الزامبي ترتيب المجوعة بدون نقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية معتمد جمال الدوري بتروجيت

