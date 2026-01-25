قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري
يسري غازي

شهدت مجريات الشوط الأول خطورة من النادي المصري وأهدر لاعبوه عديد الفرص الحقيقية لإحراز هدف التقدم فى شباك الزمالك.

وأنهي فريق المصري الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نظيره الزمالك فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا علي ملعب استاد برج العرب فى إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

فيما انتفض نادي الزمالك بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول وبادل النادي المصري الهجمات عبر الثنائي البرازيلي خوان بيزيرا والتونسي سيف الدين الجزيري.

وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك ونجح في إنقاذ مرماه بعد تسديدة قوية من أحد لاعبو النادي المصري البورسعيدي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15. 

ومنح حكم اللقاء إنذارا لحسن علي لاعب النادي المصري في الدقيقة 17 عقب إرتكابه خطأ ضد أحد لاعبو الزمالك. 

في الدقيقة 21 شهدت هجمة خطيرة للنادي المصري بعد كرة عرضية من مصطفي العش وإبعاد من حسام عبد المجيد وكادت الكرة أن تهز الشباك بالخطأ عبر النيران الصديقة قبل أن يتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول شهدت ضربة حرة للنادي المصري وعرضية من خارج منطقة الجزاء وإرتقاء ورأسية من داخل منطقة جزاء الزمالك وتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

هدف ضائع للمصري بعد كرة عرضية من صلاح محسن وتنتهي بتسديدة من ادم كايد داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى


 

وشهدت الدقيقة 32 هجمة خطيرة لفريق الزمالك بعد توغل من البرازيلي خوان بيزيرا وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء أنقذها حارس النادي المصري.

في الدقيقة 39 العارضة تمنع نادي الزمالك من تسجيل هدف أول بعد تسديدة قوية من التونسي سيف الجزيري من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء.

الزمالك المصري الكونفدرالية خوان بيزيرا حسام عبدالمجيد محمد عواد

