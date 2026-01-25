قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

إسلام مقلد

تشهد المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حالة من الصراع القوي قبل انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، في لقاء قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل.

المصري في الصدارة

يدخل فريق المصري البورسعيدي الجولة الثالثة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين، ليضع نفسه في موقف قوي قبل مواجهة الزمالك.

مطاردة ثلاثية خلف المتصدر

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساويًا مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، وهو ما يجعل نتيجة مباراة اليوم ذات تأثير مباشر على ترتيب المجموعة وحسابات التأهل.

زيسكو في ذيل الترتيب

في المقابل، يتذيل فريق زيسكو يونايتد جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في أول جولتين، لتتعقد مهمته في المنافسة قبل استكمال مشواره في البطولة.

ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

الترتيبالفريقلعبالنقاط
1المصري البورسعيدي26
2الزمالك24
3كايزر تشيفز34
4زيسكو يونايتد30

وتكتسب مواجهة الزمالك والمصري أهمية مضاعفة، في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة داخل المجموعة الرابعة، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

