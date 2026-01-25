ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تشهد المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حالة من الصراع القوي قبل انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، في لقاء قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل.

المصري في الصدارة

يدخل فريق المصري البورسعيدي الجولة الثالثة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين، ليضع نفسه في موقف قوي قبل مواجهة الزمالك.

مطاردة ثلاثية خلف المتصدر

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساويًا مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، وهو ما يجعل نتيجة مباراة اليوم ذات تأثير مباشر على ترتيب المجموعة وحسابات التأهل.

زيسكو في ذيل الترتيب

في المقابل، يتذيل فريق زيسكو يونايتد جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في أول جولتين، لتتعقد مهمته في المنافسة قبل استكمال مشواره في البطولة.

ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

الترتيب الفريق لعب النقاط 1 المصري البورسعيدي 2 6 2 الزمالك 2 4 3 كايزر تشيفز 3 4 4 زيسكو يونايتد 3 0

وتكتسب مواجهة الزمالك والمصري أهمية مضاعفة، في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة داخل المجموعة الرابعة، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.