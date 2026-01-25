تتجه انظار جماهير الكرة المصرية، اليوم إلى ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعه مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قنوات beIN SPORTS

وانهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مباراة المصري البورسعيدي اليوم الاحد فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين.