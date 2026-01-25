عاد مجددا .. كواليس رفض توروب رحيل مهاجم الأهلي فى الميركاتو الشتوي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي تفاصيل تمسك الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ القلعة الحمراء بالمهاجم السلوفيني نيتس جراديشارد ورفض رحيله فى الميركاتو الشتوي.

ذكرت المصادر أن جراديشار جمع متعلقاته أمس السبت من النادي الأهلي وأخطر زملائه أنه أدي آخر مران له فى القلعة الحمراء.

أفادت المصادر ان السلوفيني جراديشار عاد مرة أخري اليوم الأحد بسبب التأخير من جانب إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم بديل فى الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلي أن تمسك الدانماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ساهم فى عدم رحيل المهاجم السلوفيني نيتس جراديشارد الا بعد التعاقد مع مهاجم بديل.

ولفتت إلي أن المهاجم السلوفيني نيتس جراديشارد تواجد في المحاضرة الفنية التي أدارها الدانماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي.

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: المهاجم السلوفيني نيتس جراديشارد سوف يشارك في مران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة فريق وادى دجلة بعد غد الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.